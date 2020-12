Covid: Toti su vaccinazioni, bando nazionale per personale da utilizzare in varie Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sarà "sicuramente un bando nazionale per il personale che verrà utilizzato dalle varie Regioni per vaccinare" e quindi "medici non specializzati, figure mediche a vario titolo e medici di medicina generale soprattutto per quei pazienti che si muovono con difficoltà dalla loro casa". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione operativa con il commissario Domenico Arcuri e i ministri Speranza e Boccia nell'ambito della campagna vaccinale. (Rin)