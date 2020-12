Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si accavallano le iniziative per commemorare la vita del campione argentino la giustizia argentina cerca di delucidare anche le circostanze che ne hanno prodotto la morte. In questo contesto la polizia scientifica della città di La Plata ha già iniziato gli esami tossicologici dei tessuti, del sangue e delle orine saranno resi noti nei prossimi giorni. Obiettivo delle perizie, secondo quanto hanno dichiarati fonti interne all'inchiesta e avvocati delle querele all'agenzia di stampa "Telam", è quello di determinare se l'idolo argentino ha ingerito un qualche tipo di droga o sostanza particolare che abbia potuto determinarne il decesso. Nel frattempo, riferisce sempre "Telam, il giudice che sovrintende l'inchiesta ha autorizzato l'apertura anche dei telefoni sequestrati durante le perquisizione nei domicili dell'ex medico personale del Diego, il neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra che l'aveva in cura nelle ultime settimane, Agustina Cosachov. "Entro dieci giorni avremo gli studi di sanfue e orine gli altri tarderanno di più", ha affermato una delle fonti a "Telam". (segue) (Bua)