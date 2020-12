Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matias Morla, per parte sua ha puntato il dito invece contro i soccorsi. In particolare il legale ha denunciato che l'ambulanza chiamata per soccorrere il calciatore, deceduto per insufficienza cardiaca acuta, è arrivata con oltre mezz'ora di ritardo. "L'ambulanza ha tardato più di mezz'ora, è stata una idiozia criminale", ha detto il legale in un comunicato diffuso sul suo account Twitter. "E' inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia ricevuto assistenza né controllo da parte del personale sanitario", ha dichiarato Morla, annunciando che avrebbe chiesto l'apertura di un'indagine. I registri delle videocamere del complesso privato dove viveva Maradona hanno dimostrato tuttavia che la prima ambulanza era accorsa dopo nove minuti dalla chiamata. (segue) (Bua)