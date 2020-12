Usa: stampa, il generale Lloyd Austin tra i favoriti per il Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense in pensione Lloyd Austin, è considerato dalla stampa un candidato di primo piano per diventare segretario della Difesa del presidente eletto Joe Biden. Lo riporta il sito "Politico". Biden non si è ancora espresso sul possibile futuro capo del Pentagono due settimane dopo aver annunciato i membri della sua squadra di sicurezza nazionale. Sebbene Michèle Flournoy, che era ampiamente vista come la scelta di Hillary Clinton a segretario della Difesa se la democratica avesse vinto le elezioni nel 2016, sia stata inizialmente vista come la favorita per il posto, Biden ha subito crescenti pressioni per nominare una persona di colore. Biden ha in programma di nominare il suo prescelto venerdì, scrive "Politico".(Nys)