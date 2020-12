Coronavirus: Trump, prima gli statunitensi nella distribuzione del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà un ordine esecutivo oggi che afferma che gli statunitensi dovranno ricevere il vaccino contro il coronavirus prima che venga distribuito ad altre nazioni. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Trump firmerà l'ordine durante un summit della Casa Bianca sull'Operazione Warp Speed, il programma pubblico-privato volto ad accelerare la consegna di un vaccino per il Covid-19. "Metteremo l'America al primo posto nel lavoro per assicurare che abbia accesso ad un vaccino", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Trump. L'ordine esecutivo stabilisce anche un quadro di riferimento per le agenzie governative statunitensi da coordinare al fine di assistere i paesi stranieri nell'ottenere le vaccinazioni dopo che il pubblico statunitense è stato vaccinato. (Nys)