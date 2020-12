Coronavirus: Usa, 283.621 morti su 14.932.613 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 283.621 morti su 14.932.613 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Nel mondo si contano più di 1,6 milioni di morti su oltre 68 milioni di contagiati. Il presidente Donald Trump ha sottolineato il successo dell'amministrazione nello sviluppo del vaccino e si è congratulato con le persone coinvolte. I vaccini prodotti sia da Pfizer che da Moderna hanno dimostrato un'efficacia del 95 per cento negli studi clinici della fase tre, e i funzionari si aspettano che i primi vaccini vengano distribuiti agli anziani e agli operatori sanitari già alla fine di questo mese, a seconda di quando la Food and Drug Administration (Fda) concederà l'autorizzazione all'uso d'emergenza. Si prevede che i vaccini non saranno disponibili al pubblico prima della primavera. Gli esperti sanitari hanno messo in guardia sul potenziale di ulteriori picchi di casi di Covid-19 durante le festività natalizie. (Nys)