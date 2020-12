Costa Rica: ministra di dimette in polemica con accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine agosto il governo della Cosa Rica ha chiesto al Fmi assistenza finanziaria per 1,75 miliardi di dollari su tre anni, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo scorso 12 luglio il presidente Carlos Alvarado aveva annunciato che il paese avrebbe negoziato con l’istituto finanziario l'accesso a un pacchetto di aiuti. “L’impatto combinato di shock globale e misure di contenimento interne sulla nostra bilancia dei pagamenti e sulla fiscalità si sta rivelando molto più grave e prolungato del previsto”, si legge in una lettera inviata lo scorso 29 agosto alla direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva. Secondo stime della Banca centrale l’economia del paese vedrà una contrazione del 5 per cento nel 2020. (mec)