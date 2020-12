Bolivia: presidente Arce esorta Forze armate a collaborare in indagini su violazioni durante proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota si segnala che "il Giei-Bolivia svilupperà il suo lavoro in modo indipendente e imparziale. Programmerà incontri con vittime e testimoni, autorità, così come con organizzazioni della società civile rispettando le norme sanitarie di attenzione richieste dal contesto della pandemia. Inoltre ricorrerà a qualsiasi fonte di indagine che ritenga essere rilevante, oltre a quelle che verranno fornite dallo stato e dalle organizzazioni della società civile. Il ministro della Giustizia, Ivan Lima, si era detto pronto ad assicurare che La Paz si dispone a fornire alla missione "tutti" i rapporti in possesso della Polizia della Bolivia, delle Forze armate e della procura. "Apriamo le porte perché la comunità internazionale indaghi, valuti e scriva un rapporto". Il tutto senza però rinunciare all'azione "sovrana" della giustizia locale. "La parola finale sui fatti di Sacaba e Senkata la avrà il nostro pubblico ministero e i giudici di questo paese", ha detto Lima assicurando che il rapporto sarà elemento importante a servizio della magistratura locale. (segue) (Brb)