Covid: Asl Roma 5, mercoledì apre drive-in per tamponi all'ospedale Angelucci di Subiaco

- Parte mercoledì il drive-in tamponi per la ricerca del Covid-19, realizzato nel parcheggio posteriore all'ospedale Angelucci di Subiaco. Otto in totale quindi le postazioni messe a disposizione dalla Asl Roma 5. La struttura sarà attiva dalle ore 9 alle ore 20 dal lunedì alla domenica per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari. Lo rende noto la Asl Roma 5, precisando che l'accesso avverrà previa prenotazione con ricetta dematerializzata attraverso app Salute Lazio o piattaforma regionale. (Com)