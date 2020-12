Entro settembre 2021 gran parte della popolazione italiana sarà vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni più massive sulla popolazione si terranno "nel corso del secondo e terzo trimestre dell'anno prossimo" e "a settembre si conta di essere riusciti a vaccinare la gran parte del campione nazionale". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione operativa con il commissario Domenico Arcuri e i ministri Speranza e Boccia nell'ambito della campagna vaccinale.Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, "Arcuri ci ha confermato che auspichiamo nel prossimo mese vengano autorizzati" come già avvenuto in Gran Bretagna, da Ema e da Aifa "i vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca" ha detto ancora."E' ragionevole pensare che entro il mese di gennaio cominceranno le vaccinazioni per quanto riguarda l'intero comparto sanitario", così come "tutto il personale e tutti gli ospiti delle Rsa, l'anello più vulnerabile al virus anche in termini di mortalità" ha aggiunto specificando che "il primo ciclo riguarderà 1 milione 200mila vaccinazioni Pfizer. Questo avverrà con una logistica sostanzialmente a carico di Pfizer". L'anagrafe vaccinale che rilascerà anche il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid "sarà istituita dal commissariato nazionale" ha chiarito.Vi sarà "sicuramente un bando nazionale per il personale che verrà utilizzato dalle varie Regioni per vaccinare" e quindi "medici non specializzati, figure mediche a vario titolo e medici di medicina generale soprattutto per quei pazienti che si muovono con difficoltà dalla loro casa" ha concluso. (Rin)