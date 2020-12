Elezioni Usa: lettera di 1.500 avvocati contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di avvocati statunitensi hanno firmato una lettera aperta che condanna gli sforzi legali compiuti dal presidente Donald Trump per rovesciare il risultato delle elezioni del 2020. Una lettera aperta a nome degli "Avvocati che difendono la democrazia" è stata firmata da più di 1.500 avvocati, professori di legge e funzionari della professione legale, tra cui alcune firme di alto profilo come Laurel Bellows, ex presidente dell'Ordine degli Avvocati di Chicago e dell'American Bar Association. "La marea di controversie del presidente Trump è un pretesto per una campagna che minerà la fiducia dell'opinione pubblica nell'esito delle elezioni del 2020, che inevitabilmente sovvertirà la democrazia costituzionale", si legge nel testo. (Nys)