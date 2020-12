Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del governo dello stato di San Paolo hanno invece scelto il vaccino contro la Covid-19 sviluppato dall'azienda cinese SinoVac in collaborazione con l'Istituto paulista Butantan. Il governo ha ricevuto la mattina del 19 novembre le prime 120mila dosi di CoronaVac. Il governatore Joao Doria, il direttore dell'Istituto Butantan, Dimas Covas, e il segretario di stato alla Salute, Jean Gorinchtey, hanno seguito personalmente le operazioni di scarico presso l'aeroporto internazionale di Guarulhos. Il governo paulista aveva già annunciato due settimane fa l'arrivo delle dosi entro il giorno 20 novembre. Per motivi di sicurezza non è stato divulgato il luogo in cui le dosi di vaccino saranno conservate. Secondo il governo l'istituto Butantan entro il 30 dicembre sarà in grado di produrre fino a 6 milioni di dosi di vaccino. A fine settembre Doria aveva già annunciato la costruzione di uno stabilimento del Butantan dedicato completamente alla produzione. La previsione è che i lavori saranno completati nel settembre 2021. (segue) (Brb)