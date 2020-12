Covid: Toti, logistica primo ciclo vaccinazioni a carico di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ragionevole pensare che entro il mese di gennaio cominceranno le vaccinazioni per quanto riguarda l'intero comparto sanitario", così come "tutto il personale e tutti gli ospiti delle Rsa, l'anello più vulnerabile al virus anche in termini di mortalità". Lo ha chiarito il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione operativa con il commissario Domenico Arcuri e i ministri Speranza e Boccia nell'ambito della campagna vaccinale. "Il primo ciclo riguarderà 1 milione 200mila vaccinazioni Pfizer. Questo avverrà con una logistica sostanzialmente a carico di Pfizer", ha aggiunto.(Rin)