Coronavirus: New York, le riaperture decise sulla base del numero di ospedalizzati

- Con un preoccupante aumento del numero di persone ricoverate in ospedale con il coronavirus nello Stato di New York, il governatore Andrew Cuomo ha annunciato nuovi criteri per la riapertura dello Stato e la reintroduzione di restrizioni alla chiusura per regione. Secondo il nuovo piano di Cuomo, il dipartimento della sanità dello Stato utilizzerà i tassi di ospedalizzazione come soglie per la chiusura e per la restrizione dei pasti al coperto, che, secondo lui, potrebbero essere vietati nella città di New York già da lunedì, anche se non è ancora deciso. "Se si vuole salvaguardare il sistema ospedaliero, allora non abbiamo altra scelta che chiudere", ha detto Cuomo in una conferenza stampa a New York, secondo quanto riportato dal sito "Politico". Per settimane, Cuomo ha messo in guardia contro l'aumento dei casi, dei ricoveri e delle percentuali di test positivi in ogni parte dello stato. Oggi 4.602 persone sono state ricoverate negli ospedali dello Stato. (Nys)