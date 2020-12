Bolivia: governo proietta calo del pil dell'8,4 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dall'insediamento alla presidenza, lo stesso Luis Arce aveva denunciato che la situazione economica del paese era peggiore di quanto previsto. "La Bolivia dovrà affrontare varie sfide sorte negli ultimi undici mesi, l'economia è gravemente ferita" ha detto il capo di Stato, facendo riferimento a "cose di cui ci stiamo accorgendo in queste ore". "Non si tratterà di riattivare l'economia ma di ricostruirla" ha quindi aggiunto il presidente che ha sottolineato che il suo sarà necessariamente "un governo estremamente austero". "L'unica cosa che ci rimane da fare è lavorare per uscire dalla crisi, saranno lunghe giornate di lavoro per riprendere il cammino della crescita", ha aggiunto Arce. La priorità del governo ha messo in chiaro l'uomo considerato come il principale artefice del miracolo economico boliviano sotto il governo dell'ex presidente Morales, sarà quindi la crescita, ma Arce ha citato anche l'aggravamento della povertà per l'impatto della pandemia, il rafforzamento del sistema di salute, il problema educativo e la, necessità di riprendere "molte questioni tralasciate" in materia di politica estera. (Bua)