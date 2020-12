Usa: Pompeo designa 11 paesi come a rischio per la libertà religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno designato undici paesi come responsabili di "sistematiche, continue e vistose" violazioni della libertà religiosa. Lo comunica il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota. I paesi sono la Birmania, la Cina, l'Eritrea, l'Iran, la Nigeria, la Corea del Nord, il Pakistan, l'Arabia Saudita, il Tagikistan e il Turkmenistan. "Stiamo anche mettendo le Comore, Cuba, Nicaragua e Russia in una speciale lista di controllo", spiega Pompeo. Gli Stati Uniti stanno inoltre designando le organizzazioni di al-Shabaab, al-Qaeda, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Houthis, l'Isis e i Talebani come "entità di particolare preoccupazione". Dalla lista sono stati rimossi invece il Sudan e l'Uzbekistan sono stati rimossi dalla Special Watch List sulla base dei "significativi e concreti progressi compiuti dai rispettivi governi nell'ultimo anno". "La libertà religiosa è un diritto inalienabile e il fondamento su cui si costruiscono e fioriscono le società libere", scrive Pompeo nella nota. (Nys)