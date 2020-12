Ecuador: elezioni, sondaggi danno il candidato di sinistra Arauz in largo vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio realizzato in Ecuador dall'istituto di ricerca economica, politica e sociale AtlasIntel nel caso le elezioni presidenziali in agenda il prossimo 7 febbraio si tenessero oggi il leader del partito di sinistra Centro democratico, Andres Arauz, vincerebbe al primo turno. Secondo le intenzioni di voto raccolte dall'istituto Arauz, sostenuto dall'ex presidente Rafael Correa, otterebbe infatti il 45,9 per cento dei voti contro il 32 per cento delle preferenze accreditate al banchiere di centrodestra Guillermo Lasso, candidato per il Movimento politico creando opportunità (Creo). Al terzo posto si classificherebbe Yaku Pérez movimento indigeno Pachakutik con il 4,3 per cento. Secondo le proiezioni di AtlasIntel anche in caso di ballottaggio tra Lasso e Arauz, il candidato del Centro Democratico vincerebbe con il 48,2 per cento dei voti, contro il 39,4 per cento del candidato di Creo. (segue) (Brb)