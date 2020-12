Ecuador: elezioni, sondaggi danno il candidato di sinistra Arauz in largo vantaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista del profilo elettorale, secondo il sondaggio Atlas Andrés Arauz raccoglie consensi in maniera equilibrata tra tutti gli strati sociali e le regioni del Paese, con una leggera debolezza nell'elettorato più ricco del paese. D'altra parte, per migliorare la sua performance elettorale, Guillermo Lasso dovrebbe investire maggiori sforzi nel rafforzarsi con l'elettorato più povero e quello della costa ecuadoriana, ad eccezione di Guayas (dove Lasso ha il maggior numero di sostenitori), e nella Sierra , ad eccezione di Pichincha (dove il candidato risulta forte). Il candidato di Creo risulta più debole tra le donne e tra coloro che hanno studiato solo al liceo. Il candidato del Centro democratico, invece, avrebbe bisogno di concentrarsi di più sull'elettorato degli over 60, e tra i giovanissimi, tra i 16 ei 24 anni. (segue) (Brb)