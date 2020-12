Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Luque per parte sua aveva convocato prontamente una conferenza stampa per spiegare la sua posizione. "Sono a completa disposizione della giustizia", ha dichiarato fin dall'inizio il neurochirurgo che ha eseguito un delicato intervento alla testa di Maradona il 3 novembre. "Ho messo tutto a disposizione dei magistrati, hanno avuto quello che hanno chiesto", ha detto il medico, sottolineando che l'intera storia clinica di Maradona adesso è in mano agli inquirenti. "Ho dato loro anche tutti i computer e cellulari con tutti gli accessi sbloccati, sono sempre stato a disposizione". Luque ha quindi affermato di aver fatto il possibile con un paziente difficile che considerava un amico. "So quello che ho fatto e come l'ho fatto, posso dimostrare tutto, sono assolutamente sicuro di aver fatto il meglio che si poteva fare con Diego", ha aggiunto. (segue) (Bua)