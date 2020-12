Sanità: 18 dicembre parte lo screening dei cittadini marchigiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime sono circa 900 mila i marchigiani che dovrebbero accettare di sottoporsi al test "considerando - ha ricordato l'assessore regionale - la percentuale di circa il 70 per cento di adesione da parte dei cittadini di Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano che hanno già effettuato una rivelazione di questo tipo. Abbiamo 2,2 milioni di test antigenici rapidi quindi basteranno certamente". In caso di tampone rapido antigenico positivo poi il cittadino sarà sottoposto al tampone molecolare altrimenti nel caso di esito negativo, in pochi minuti riceverà il responso e potrà rientrare nel proprio domicilio. (Rin)