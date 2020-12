Covid: Boccia, decisiva collaborazione quotidiana Stato-Regioni per successo Piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro che sta portando avanti il commissario all'emergenza Arcuri insieme alle Regioni sul piano di distribuzione dei vaccini "è uno snodo fondamentale per intraprendere la strada che porta all’uscita definitiva dalla pandemia. Lo sforzo dello Stato è massimo sia per le risorse che per l'utilizzo dell’Esercito per la custodia e lo stoccaggio". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine dell'incontro con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri. "Con i quasi 300 punti di somministrazione nei presidi ospedalieri riusciremo a coprire il 90 per cento delle Province italiane. Mai come in questo momento il rapporto di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali sarà decisivo nel contrasto al virus. Fino ad allora, serviranno rigore e responsabilità nei comportamenti in modo da raffreddare ancora la curva dei contagi e fermare il numero di decessi che, ancora oggi, ha toccato più di 500 famiglie italiane", ha concluso Boccia. (Rin)