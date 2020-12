Covid: Pezzopane (Pd), da Marsilio approccio grave e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo è stato "trasformato da Marsilio cupamente e maldestramente nella 'Repubblica delle Banane'. La conferenza stampa del presidente Marsilio, lo sceriffo di Nottingham, è stata imbarazzante. Oltre che grave da ogni punto di vista istituzionale e sanitario". Lo dichiara la deputata abruzzese Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente. "Secondo quanto ha detto, Marsilio avrebbe anticipato la zona arancione perché non può aspettare la burocrazia del ministero. Quindi da ora in poi in Abruzzo ognuno farà quello che gli pare, soprattutto le imprese sono autorizzate ad andarsi a prendere direttamente in Regione i 100 milioni che attendono da mesi perché non possono più aspettare la burocrazia regionale. E' assurdo e pericoloso questo approccio, destabilizzante. Un presidente incapace, che continua a non gestire l'emergenza sanitaria e cerca di cavalcare la crisi sociale e le difficoltà dei commercianti. Invito il governo - conclude Pezzopane - a non sottovalutare quanto sta accadendo in Abruzzo. Se siamo l'unica Regione rossa in Abruzzo è a causa di gravi errori gestionali e carenze della Regione".(Com)