Fisco: palazzo Chigi, record Cashback, oggi superati i 6,6 milioni di download dell'app Io

- A conferma "dell’enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell’app Io hanno oggi superato i 6,6 milioni. Proseguono gli imponenti flussi di traffico registrati dall’app Io nel corso della giornata. Milioni sono state le richieste di caricamento di carte all’interno della sezione 'Portafoglio', con picchi di quasi 8.000 operazioni al secondo". Lo evidenziano fonti di palazzo Chigi che assicurano come sui "disservizi" i "rallentamenti sull’app Io anche nei prossimi giorni", Sia, partner tecnologico di PagoPa che gestisce la sezione Portafoglio dell'app, "sta lavorando per risolvere questi disservizi". (Rin)