Brexit: Downing Street riconosce che "non ci sono" condizioni per raggiungere accordo

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha rilasciato un comunicato congiunto insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in cui riconosce l'insuccesso dei negoziati intercorsi sinora tra Regno Unito e Unione europea per il raggiungimento di un accordo commerciale post-Brexit. Downing Street dichiara di "prendere atto" dello stato dei negoziati, e di riconoscere che le condizioni per il raggiungimento di un accordo "non ci sono" a causa delle differenze significative su tre questioni principali: gli aiuti di Stato, l'istituzione di un ente di controllo che verifichi l'implementazione dell'accordo e la questione delle quote di pesca. Pertanto, prosegue il comunicato, sia l'Unione europea che il governo britannico avrebbero chiesto ai propri team negoziali di preparare un documento in cui si evidenzino le differenze principali rimanenti sul tavolo, in modo che queste possano essere discusse di persona in "un incontro da tenersi a Bruxelles nei prossimi giorni". (Rel)