Natale: light show per illuminare fontana piazza Navona, Raggi "segno di calore ai romani"

- Da domani anche piazza Navona si accende dei colori della festa. Roma Capitale, in collaborazione con Acea spa, ha previsto un'illuminazione straordinaria per tutto il periodo natalizio delle tre fontane presenti nell'ovale. Grazie alle più moderne tecnologie led, che assicurano anche un risparmio energetico, la fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, la fontana del Moro situata nell'area sud e quella del Nettuno collocata a nord saranno illuminate con un colore blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell'acqua. Oltre alle proiezioni statiche, sarà realizzato un light show che regalerà suggestioni uniche ai visitatori, nel pieno rispetto delle regole anticontagio. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che le luci della piazza gradualmente si spegneranno per dare l'avvio, con un effetto sonoro, a un inedito spettacolo che animerà di colore, musica e movimento la fontana dei Quattro Fiumi. L'opera di Gian Lorenzo Bernini è stata mappata digitalmente e le è stato confezionato un vestito luminoso con un video 3D della durata di 5 minuti che sarà riprodotto ogni 20 minuti dalle ore 17 alle 21 fino all'Epifania. (segue) (Com)