Natale: light show per illuminare fontana piazza Navona, Raggi "segno di calore ai romani" (2)

- "Nonostante le restrizioni previste dalle normative anti Covid, abbiamo voluto dare un segno di calore ai romani in un luogo che rappresenta un simbolo per le festività natalizie da generazioni - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Grazie al contributo di Acea regaliamo alla città un light show unico su una delle fontane più belle del mondo e diamo speranza al tessuto commerciale del Centro così provato dalla crisi", conclude Raggi. "Abbiamo dovuto sospendere il mercatino che caratterizza da anni questa piazza, ma non abbiamo rinunciato alla nuova parte artistica: questo è solo un assaggio di quella che sarebbe stata la nuova Festa della Befana a cui stavamo lavorando da tempo - aggiunge l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti -. Mancheranno i giochi e le tradizionali animazioni, ma l'atmosfera magica che avvolge la fontana del Bernini è uno spettacolo che sono certo riuscirà a stupire tutti, nel rispetto delle regole. Ci auguriamo che questa proiezione possa spingere i romani a uscire e fare una passeggiata nelle vie dello shopping centrali". (Com)