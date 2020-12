Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal ministero, il piano sarà diviso in quattro fasi. In una prima fase i sieri saranno somministrati a operatori sanitari, popolazione anziana di età superiore ai 75 anni, persone di età pari o superiore a 60 anni che vivono in strutture di assistenza a lungo termine (come case di cura e istituti psichiatrici) e popolazione indigena. In una seconda fase saranno vaccinate le persone dai60 ai 74 anni. Nella terza fase saranno vaccinate persone con patologie croniche, che hanno maggiori probabilità di peggiorare Covid-19. In una quarta fase invece saranno vaccinati insegnanti, forze di sicurezza e soccorso, personale carcerario e detenuti. (segue) (Brb)