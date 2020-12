Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano che stabilisce le priorità è stato presentato al termine di una riunione del comitato tecnico del ministero incaricato di preparare il Piano nazionale di immunizzazione. Nonostante la divulgazione preliminare, il governo afferma che il piano sarà pronto solo quando ci sarà un vaccino registrato presso l'Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria (Anvisa). "È importante sottolineare che il piano in discussione è ancora preliminare e la sua convalida finale dipenderà dalla disponibilità, dall'approvazione di vaccini e dalla situazione epidemiologica di ciascuna regione", ha affermato il segretario per la sorveglianza sanitaria del ministero della Salute, Arnaldo Medeiros. (segue) (Brb)