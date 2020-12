Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo il ministero, la stima è che la vaccinazione avverrà attraverso la somministrazione di due dosi, come previsto dai programmi di immunizzazione già garantiti dal ministero della Salute attraverso un accordo con la casa farmaceutica AstraZeneca che sviluppa il vaccino con l'università di Oxford nel Regno Unito e che prevede di produrre i vaccini in Brasile presso le strutture della fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute e istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina. (segue) (Brb)