Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (5)

- Il governo federale brasiliano ha scelto di puntare sul vaccino prodotto da AstraZeneca e Oxford. Secondo un contratto già stilato tra le parti e il ministero della Salute brasiliano sarà la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute brasiliano, a produrre l vaccino. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo che prevede lo sblocco immediato di fondi per un totale di 1,9 miliardi di real (300 milioni di euro) per consentire la produzione di 100 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. (segue) (Brb)