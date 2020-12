Bolivia: presidente Arce esorta Forze armate a collaborare in indagini su violazioni durante proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha esortato le Forze armate a collaborare all'inchiesta della giustizia sulle stragi di Sacaba e Senkata avvenute lo scorso autunno durante le proteste sociali contro il governo ad interim di Jeanine Anez. "Voglio dire alla Forze armate nel modo più schietto che non è possibile evitare la giustizia", ha scritto oggi il capo di Stato sul suo profilo Twitter. "Come governo e come Stato boliviano siamo obbligati per mandato costituzionale a contribuire all'inchiesta fornendo le informazioni per chiarire le morti durante il governo de facto", ha aggiunto. L'appello di Arce giunge in concomitanza con la presenza nel paese del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti inviato dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) incaricato di investigare i fatti occorsi tra ottobre e dicembre del 2019. "Il paese vuole superare i terribili momenti vissuti durante il governo ad interim e adesso vuole lavorare in pace ed armonia per superare la crisi", ha aggiunto il presidente. (segue) (Brb)