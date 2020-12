Bolivia: presidente Arce esorta Forze armate a collaborare in indagini su violazioni durante proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro dei sei esperti nominati dalla Cidh è iniziato lo scorso 23 novembre e si protrarrà per sei mesi. Il gruppo Giei dovrà tra le altre cose dedicarsi alle stragi di Sacaba e Senkata, gli episodi più dolorosi della stagione di scontri, chiusi con almeno 35 morti. Il lavoro degli specialisti, si legge in una nota della Cidh, "non è limitato a fatti specifici e può coprire diversi atti di violenza e violazione dei diritti umani commessi durante il periodo" che va dal 1 settembre al 31 dicembre del 2019. Il gruppo - composto da Julian Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatà Valdez, Marlon Weichert e Jaime Vidal - è arrivato nel paese grazie a un accordo firmato dalla Cidh e La Paz il 12 dicembre 2019, durante il governo ad interim di Jeanine Anez, che accettò l'avvio di un'inchiesta imparziale di esperti. (segue) (Brb)