Bolivia: governo proietta calo del pil dell'8,4 per cento nel 2020

- Il ministro dell'Economia della Bolivia, Marcelo Montenegro, ed il presidente della Banca centrale boliviana (Bcb), Edwin Rojas, hanno presentato oggi una "seconda revisione" del Programma finanziario 2020 che proietta un calo del pil dell'8,4 per cento piuttosto che l'11,1 per cento proiettato dal precedente governo ad interim. Il nuovo prospetto prevede inoltre un deficit del 12,3 per cento ed un'inflazione dell'1,1 per cento alla fine del 2020. Il ministro Montenegro, segnala il quotidiano "La Razon", ha sottolineato in questo senso le responsabilità dell'esecutivo dell'ex presidente, Jeanine Anez, che ha governato il paese da dicembre del 2019 fino a novembre scorso, quando ha assunto la presidenza il candidato del Movimento politico al socialismo (Mas-Ipsp), Luis Arce. "L'economia boliviana è stata chiaramente colpita dalla pandemia ma la gestione del governo ad interim ha aggravato le cose accelerando il calo dell'attività", ha detto. Secondo cifre fornite da Montenegro solo il calo negli investimenti pubblici è stato equivalente a circa 2 miliardi di dollari nel 2020. (segue) (Bua)