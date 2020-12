Covid: Marsilio, cura è durata a sufficienza, siamo nella media nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Speranza - ha precisato il presidente Marsilio - la scorsa settimana mi aveva comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l'Abruzzo, dopo che la cabina di regia aveva registrato dati confortanti. Lo stesso ministro, con il quale sono in stretto contatto, mi aveva anticipato che nel report della cabina di regia si dava comunque atto positivamente del fatto che l'Abruzzo ha autonomamente anticipato di alcuni giorni l'adozione delle misure maggiormente restrittive con la zona rossa. Posso dire oggi che questa mia tempestiva decisione ha contribuito ad accelerare il percorso di rientro prima delle festività con indubbi vantaggi sul piano sanitario". Il presidente Marsilio nell'incontro con i giornalisti ha messo in risalto i grafici circa l'andamento dei dati epidemiologici delle ultime settimane evidenziando come diminuiscono i ricoveri, sia in terapia intensiva che in area medica, mentre da metà novembre ad oggi sono aumentati di alcune centinaia i posti letto complessivamente messi a disposizione. Il tutto in un contesto in cui gli indicatori principali (Rt, tasso occupazione posti letto in terapia intensiva e area medica, tasso di ospedalizzazione sulla popolazione residente) pongono l'Abruzzo perfettamente allineato alle medie nazionali. "Anche sabato scorso, dati alla mano - ha proseguito il presidente - avremmo potuto riaprire. Parliamoci chiaramente: nelle scorse settimane abbiamo adottato misure importanti senza farcelo dire da nessuno, quando era necessario farlo autonomamente. Oggi con altrettanta serietà e serenità adottiamo provvedimenti che consentono di riprendere la vita economica della regione in maniera compatibile con le condizioni del momento, riaprendo i negozi per la festa dell'Immacolata, data importante per la vitalità del commercio. Tutti i dati ci dicono che stiamo come gli altri, per alcuni indici meglio degli altri. Non si capisce perché avremmo dovuto continuare a scontare una pena così ingiustificata". (Gru)