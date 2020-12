Scala: Foa, prova d’amore per la lirica, orgoglioso del contributo Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una prova d’amore per la lirica da parte della Scala e dei suoi principali interpreti con una scenografia sorprendente e spettacolare. La Rai è felice di aver potuto contribuire a una 'Prima' senza precedenti, considerate le circostanze e la rapidità con cui è stata ideata e realizzata. Sono orgoglioso del lavoro di Rai Cultura e del Centro di produzione di Milano che hanno dato prova di dedizione e professionalità in splendida, rinnovata armonia con tutti i collaboratori del Teatro alla Scala". Lo afferma in una nota il presidente della Rai, Marcello Foa. (Com)