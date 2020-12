Sanità: 18 dicembre parte lo screening dei cittadini marchigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione dell'inizio dello screening di massa che riguarderà i marchigiani, l'assessore regionale Filippo Saltamartini ha chiesto l'incontro con il consiglio direttivo dell'Anci Marche per ottenere la collaborazione per agevolare l'esecuzione dello screening che inizierà venerdì 18 dicembre partendo dai comuni capoluoghi per poi procedere con i Comuni con più di 20 mila abitanti, quindi quelli con più di 10 mila abitanti, quindi più di 5 mila abitanti per concludere con i comuni con meno di 5 mila abitanti. "Essendo stato per tanti anni membro del direttivo di Anci Marche so l'operatività di cui la struttura e i colleghi sono capaci - ha detto Saltamartini - e ringrazio la presidente Mancinelli per aver accolto prontamente la mia richiesta di incontrarvi oggi per chiedere la vostra collaborazione". I dettagli operativi saranno discussi nella giornata di venerdì 11 dicembre quando saranno previste le assemblee di area vasta con tutti i sindaci del territorio, il dipartimento di Protezione civile e l'Asur. (segue) (Rin)