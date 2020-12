Sanità: 18 dicembre parte lo screening dei cittadini marchigiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Anci Marche è richiesta "la collaborazione - ha aggiunto Saltamartini - per individuare le aree Drive-in nei Comuni dove consentire ai cittadini di recarsi per sottoporsi al tampone rapido antigenico senza scendere dalle proprie auto, la collaborazione degli uffici anagrafe dei comuni per segmentare tempi e modi per effettuare i tamponi rapidi e la massima diffusione attraverso i siti web e profili social dei comuni e dell'Anci dell'autocertificazione da compilare e firmare per sottoporsi volontariamente al test nella quale il cittadino dichiara di non avere i sintomi del contagio da Covid-19". Da parte dell'Anci Marche è giunta la piena e fattiva collaborazione. "Come Anci siamo pronti a fare la nostra parte come lo faremo, ciascuno nel proprio comune, in qualità di Sindaci", ha detto la presidente Mancinelli a nome dei colleghi del consiglio direttivo. (segue) (Rin)