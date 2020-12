© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ha chiarito che il tema "non è il rimpasto" e ha rilanciato: "Facciamo un patto di legislatura e poi vediamo se la squadra è adeguata, ma non è un problema dell’oggi e non è detto che lo sia del domani", ha concluso intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. (Rin)