Brasile: coronavirus, vicepresidente "speriamo di vaccinare 150 milioni di brasiliani entro fine 2021" (7)

- Anche il governo aveva ipotizzato di garantirsi dosi di CoronaVac. Lo scorso ottobre il ministro della Salute del Brasile, Eduardo Pazuello, aveva firmato un memorandum di intesa per l'acquisto di 46 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus predisposto dalla Sinovac. Secondo quanto riferito dal ministro l'accordo sarebbe dovuto servire ad aumentare l'offerta vaccinale che il governo ha predisposto per fare fronte all'emergenza sanitaria. Tuttavia l'accordo era stato annullato poche ore dopo a seguito della dura presa di posizione del capo dello stato che si era scagliato contro l'azienda cinese. "Il popolo brasiliano non sarà la cavia di nessuno. Non c'è giustificazione per concedere un contributo finanziario miliardario a un farmaco che non ha nemmeno superato la fase di sperimentazione", affermava Bolsonaro in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. (Brb)