Covid: viceministra Del Re a riunione ministeriale su risposta a emergenza

- La viceministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato alla 12ma riunione virtuale, a livello ministeriale, sulle risposte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, presieduta dal ministro degli Esteri del Canada, Francois-Philippe Champagne. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui l’incontro ha permesso uno scambio di opinioni e buone pratiche per la risposta globale e le strategie comuni nell’attuale situazione pandemica. La vice ministra, nel suo intervento, ha descritto la dinamica attuale del contagio in Italia - in costante, seppure lenta discesa - e l'approccio attento e prudenziale delle misure adottate dal nostro governo per la lotta al virus, sottolineando come anche la risposta a questa seconda ondata, sia caratterizzata dal principio di precauzione e si proponga di preservare la salute dei cittadini sostenendo al contempo l’economia nazionale. Del Re ha quindi sottolineato come, in vista delle prossime festività vi sia la necessità di un ulteriore sforzo per tenere sotto controllo la situazione ed evitare una terza ondata di contagi e ha accennato alle misure adottate dall’Italia con decreto del 3 dicembre. La vice ministra ha infine ricordato come l’Italia sia stata tra i primi e più attivi Paesi ad aver promosso la costituzione di meccanismi multilaterali di coordinamento globale per la risposta alla pandemia di Covid-19 e ha ricordato gli sforzi del nostro Paese, in diversi fori multilaterali, per mitigare l’impatto della pandemia sulla sicurezza alimentare, ricordando altresì il lancio della “Food Coalition” su nostra proposta in ambito Fao, “per evitare che la crisi pandemica si trasformi in una crisi delle catene di approvvigionamento alimentare". "Ritengo che vi sia una luce alla fine di ogni tunnel, ma il tunnel va attraversato fino in fondo e abbiamo il dovere di farlo dando mostra di coraggio, ambizione e determinazione. Riunioni come questa contribuiscono a rafforzare questo approccio”, ha concluso Del Re.(Com)