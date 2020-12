Energia: Emirati, unità 1 centrale nucleare Barakah raggiunge 100 per cento della capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Nawah Energy Company, affiliata alla Compagnia emiratina per l’energia nucleare (Enec), ha portato al 100 per cento in fase di test la capacità nominale del reattore dell’unità 1 della centrale nucleare di Barakah. Lo ha annunciato oggi Enec, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il risultato avvicina la centrale all’inizio dell’operatività commerciale, prevista per i primi mesi del 2021. Raggiungere il 100 per cento della capacità significa, per l’unità 1, generare 1.400 megawatt di elettricità da un singolo generatore connesso alla rete degli Emirati, il che la rende di fatto la maggiore fonte energetica singola del paese. “L’unità 1 segna una nuova era per il settore dell’energia e il futuro dell’economia de-carbonizzata del paese”, ha detto Mohamed Ibrahim al Hammadi, amministratore delegato di Enec. Il raggiungimento del 100 per cento della capacità è uno dei passi finali del test di “Power ascension” svolto durante il processo di attivazione dell’unità; il reattore verrà successivamente spento in sicurezza per l’interruzione di prova, durante la quale i sistemi dell’unità 1 verranno esaminati con attenzione e saranno eseguite attività di manutenzione per verificarne l’affidabilità ed efficienza prima delle operazioni commerciali. (Res)