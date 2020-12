Mes: Berlusconi, diciamo no da europesti, in nome dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha dichiarato: "Siamo e restiamo un’opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l’Italia approvi una riforma del Meccanismo europeo di stabilità che non ci convince". Intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei seniores di FI, l'ex premier ha aggiunto: "Siamo un’opposizione convintamente europeista, siamo parte del Partito popolare europeo, la maggiore famiglia politica europea. Il Ppe non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul Mes, che d’altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea. Un accordo che penalizza l’Italia, ma soprattutto penalizza lo spirito europeo nel quale crediamo. Noi diciamo no a questo Mes proprio da europeisti, in nome dell’Europa". Il leader di Forza Italia ha, poi, spiegato: "Il Mes così com’è non è controllato dal Parlamento europeo e neppure dalla Commissione: è un meccanismo tecnocratico svincolato da ogni controllo, ma congegnato in modo tale da assicurare ad altri Paesi, e non all’Italia, un sostanziale diritto di veto sugli impieghi. Un governo autorevole - ha concluso Berlusconi - avrebbe trattato in Europa in modo da modificarlo, da farne un vero Fondo monetario europeo, a condizioni uguali per tutti. Queste cose lo ho chieste un anno fa, prima dello scoppio della pandemia, ma in un anno non è cambiato nulla. Perché dovrebbe cambiare la nostra posizione?". (Rin)