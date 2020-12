Romania: leader Usr Ciolos, pronto ad accettare eventuale candidatura a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente Klaus Iohannis "mi nominerà primo ministro, sono pronto ad assumermi questa responsabilità". Lo ha detto L'eurodeputato e co-presidente dell'alleanza Usr Plus, Dacian Ciolos, parlando all'emittente televisiva "Digi 24". "Sono pronto ad assumermi questa responsabilità, non lo faccio per il gusto di proporre il mio nome. Accetto questa proposta che il partito sta facendo. Ma ovviamente il presidente deve fare alcuni calcoli per vedere intorno a chi si può costruire la maggioranza, e vedremo cosa pensa il presidente", ha dichiarato l'ex premier Ciolos. "In questa situazione non andiamo a consultazioni con delle condizioni definitive", ha aggiunto Ciolos secondo cui le dimissioni di Ludovic Orban dalla carica di primo ministro sono "un segnale" del "bisogno di entrare in una nuova fase". (segue) (Rob)