Romania: leader Usr Ciolos, pronto ad accettare eventuale candidatura a premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iohannis, dopo le elezioni parlamentari si sta formando una coalizione governativa di centrodestra: tra pochi giorni convocherò i partiti ammessi nel nuovo Parlamento avvieranno le consultazioni. "Si sta già rapidamente formando una coalizione di centrodestra che sarà in grado di proporre un governo di coalizione. Tra pochi giorni convocherò consultazioni con i partiti che si trovano nel nuovo Parlamento, consultazioni per trovare la migliore soluzione per la Romania", ha detto il capo dello Stato al Palazzo Cotroceni. Iohannis ha sottolineato che il nuovo governo "gestirà le misure necessarie nella pandemia, presenterà urgentemente misure di riforma tanto attese e spesso ritardate, gestirà la campagna di vaccinazione e, certamente, presenterà presto un progetto di bilancio per l'anno 2021 insieme al modo in cui saranno attratti i soldi europei". Il capo dello Stato ha evidenziato che, secondo i risultati parziali, i partiti di centrodestra insieme hanno ottenuto oltre il 50 per cento dei voti validamente espressi. "Posso dirvi onestamente che questo era il mio obiettivo e per questo ho dovuto esprimermi un pò più spesso in pubblico nelle ultime settimane. In questo modo il Partito socialdemocratico (Psd) - dopo un intero ciclo di elezioni, Parlamento europeo, referendum, presidenziali - può finalmente restare fuori dalla decisione politica", ha sottolineato Iohannis. (Rob)