Ambiente: Raggi, in mercati rionali metteremo anche raccolta oli, pile e abiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto nei mercati rionali di Roma arriveranno anche contenitori per la raccolta degli oli esausti, delle pile e per il recupero di abiti usati. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che oggi ha visitato il mercato Casilino 23, "molto frequentato dai cittadini della periferia est della città. Anche qui abbiamo attivato una macchinetta mangiaplastica per la raccolta e il riciclo di bottiglie - spiega Raggi -. È stata un’occasione per annunciare un’altra novità: abbiamo pensato di installare nei mercati rionali di Roma anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti, delle pile e per il recupero di vestiti usati. In alcuni mercati sono già presenti e proporremo di portarli anche in tutti gli altri. I mercati sono punti di riferimento nei quartieri, frequentati da tantissimi cittadini, e quindi vogliamo trasformarli in luoghi dove poter avere a portata di mano diversi servizi. Chi va a fare la spesa, allo stesso tempo deve potersi recare allo sportello dell’anagrafe, consumare un pranzo veloce sul posto, utilizzare la macchinetta mangiaplastica, gettare pile scariche o vecchi abiti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente. I mercati - conclude la sindaca - devono essere luoghi vivi, che accolgono chi lavora e chi li frequenta, restituendo identità a interi quartieri". (Rer)