Mes: Berlusconi, non ci facciamo dettare scelte né dagli alleati né dagli avversari

- Il presidente di Forza italia, Silvio Berlusconi, ha affermato: "Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati, né dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza". Intervenuto in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei seniores di FI, l'ex premier ha proseguito: "La stessa coerenza che ci porta a sostenere che l’Italia debba utilizzare le risorse messe a disposizione dall’Europa con il Meccanismo europeo di stabilità sanitario, che è una cosa completamente diversa, uno strumento creato apposta, anche con il nostro contributo e il mio personale intervento in Europa - ha concluso Berlusconi -, per fronteggiare la pandemia". (Rin)