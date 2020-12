Sanità: Zampa-Di Bari, grazie a ospedale Bambino Gesù per aver restituito speranza a bimbo tetraplegico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnato dal padre e da un infermiere, è arrivato poco fa a Roma il bambino tunisino tetraplegico sbarcato un mese fa a Lampedusa, che ora è ricoverato presso l'ospedale Bambino Gesù nella struttura di Palidoro. Qui riceverà tutte le cure necessarie per la riabilitazione di cui ha bisogno. La decisione - riferisce una nota del ministero della Salute - è stata presa congiuntamente dal dicastero e dal ministero dell'Interno che, appena ricevuta la segnalazione, si sono attivati per trovare la soluzione alla complessa vicenda. "La mia personale gratitudine nei confronti dell'Ospedale Bambino Gesù, e in particolare di Mariella Enoc, è grandissima. Sono anche grata al prefetto Michele di Bari, capo dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, con il quale ho lavorato in piena sintonia per il trasferimento del bambino, che ha potuto avere luogo immediatamente dopo l'esito negativo del tampone. Ringrazio inoltre quanti hanno provveduto a segnalare e a seguire il caso. Sono certa che ora questo bimbo troverà cure eccellenti e una nuova opportunità di vita", dichiara la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. "Per parte mia, avendo seguito le direttive del ministro Lamorgese, esprimo la mia soddisfazione e gratitudine per la rapida conclusione della vicenda", afferma il prefetto Michele di Bari. (Com)