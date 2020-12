© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 8 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Asciutto in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia e 0.3cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 882m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: ulteriore peggioramento delle condizioni meteo a causa di una circolazione depressionaria in approfondimento sull'Italia, la quale coinvolgerà anche anche il nordovest con precipitazioni soprattutto sui settori meridionali. Neve in genere dai 300-500m, ma anche in pianura tra cuneese, astigiano e alessandrino con accumuli fino a 15-20 cm a quote collinari. Clima invernale. Forte tramontana sulla Liguria.(Rpi)