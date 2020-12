Lavoro: Tim, Anpal approva Piano per incrementare formazione dipendenti, al via progetto NexTim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica in una nota che l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal) ha approvato, nell'ambito del Fondo nuove competenze, il progetto 'NexTim' per il 2021. Tim investe da sempre sulla formazione come leva di aggiornamento delle professionalità e arricchimento delle competenze disponibili sul mercato del lavoro. Ora che la trasformazione digitale è avviata, Tim farà leva ancora una volta sulla formazione di qualità per diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'obiettivo è anche facilitare lo sviluppo di soluzioni e servizi da mettere a disposizione dei cittadini nella scuola, sul lavoro, nel mondo delle imprese, nell'intrattenimento e nei rapporti tra le persone e la Pubblica amministrazione. Il progetto, articolato in 100 corsi di formazione, partirà il prossimo 10 dicembre. (segue) (Com)