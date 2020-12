Cile: Covid, Santiago di nuovo in lockdown dopo aumento di casi del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno annunciato un nuovo lockdown in tutta la regione della capitale Santiago (Regione metropolitana - Rm) dopo un aumento del 18 per cento dei casi di Covid registrato la settimana scorsa. La misura, ha reso noto oggi il ministro della Salute, Enrique Paris, in una conferenza stampa, entrerà in vigore a partire da giovedì alle 5 del mattino ora locale. "Si tratta di una mossa preventiva e transitoria", ha dichiarato Paris, specificando che le restrizioni corrispondono a quelle della fase 2 del piano d'azione del governo. "L'aumento dei casi ci preoccupa molto, ma in questo modo contiamo di non dover prendere misure più drastiche", ha aggiunto Paris. Secondo quanto indica il governo nella sua pagina internet, nella fase 2 sono proibiti il funzionamento di cinema, teatri, pubs, locali notturni, discoteche e locali analoghi. Proibito anche il funzionamento di centri ricreativi e centri di accoglienza diurni per anziani. (segue) (Abu)